„Wenn die Musi spielt“: Stars voller Vorfreude

Im Künstlerzelt auf Du und Du mit allen Musi-Stars

Auch das Publikum hat die Möglichkeit, den Stars ganz nah zu sein. „Der Karten-Vorverkauf ist bereits in vollem Gange. Auch heuer gibt es wieder spezielle VIP-Tickets, mit denen die Zuschauer im Künstlerzelt auf Tuchfühlung mit den Musikstars gehen können“, verrät Veranstalter Sepp Adlmann, der sich auch schon auf die Musi-Wanderwoche (14. bis 19. Juni) freut. Karten für „Wenn die Musi spielt“ gibt es bei jeder Ö-Ticket-Stelle.