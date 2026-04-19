„Wenn die Musi spielt“: Stars voller Vorfreude

In zwei Monaten wird Bad Kleinkirchheim wieder zum Treffpunkt für Schlager- und Volksmusikfans. Wir haben mit Simone, den Südsteirern und den Peggau Buam gesprochen.
Für mich ist die Musi die Sendung der Herzen. Es ist wie nach Hause kommen, deshalb freue ich mich schon besonders, wieder dabei zu sein“, ist Simone voller Vorfreude. Die Schlagersängerin wird sich für ihre Fans etwas ganz Besonderes einfallen lassen, „was genau, bleibt noch ein Geheimnis“, schmunzelt sie.
Neben Simone werden am 19. und 20. Juni Stars wie Hansi Hinterseer, Sigrid & Marina, Nik P., Pietro Basile oder VoXXclub die Bühne am Hoferriegel in Bad Kleinkirchheim beehren.
Steirer im Kärnten-Fieber
Zum ersten Mal mit dabei sind die Pagger Buam: „Nach mehr als 20 Bühnenjahren ist das für uns ein besonderer Schritt und erfüllt uns mit großer Vorfreude.“ Das „Böll Böll Kernöl“-Trio aus der Weststeiermark wird dem Publikum bereits beim Musi-Auftakt am 17. Juni um 19 Uhr am Festgelände einheizen.
Ihre Kollegen aus der grünen Mark – die Südsteirer – sind hingegen bereits fixe Mitglieder der Musi-Familie. Das Party-Quintett ist schon zum fünften Mal dabei: „Wir werden wieder zu 2000 Prozent abreißen“, verspricht Julian von den Südsteirern. Über die Songauswahl hüllt er sich noch in Schweigen, „aber mitsingen wird auf jeden Fall möglich sein“, schmunzelt der Bassist der Südsteirer.
Im Künstlerzelt auf Du und Du mit allen Musi-Stars
Auch das Publikum hat die Möglichkeit, den Stars ganz nah zu sein. „Der Karten-Vorverkauf ist bereits in vollem Gange. Auch heuer gibt es wieder spezielle VIP-Tickets, mit denen die Zuschauer im Künstlerzelt auf Tuchfühlung mit den Musikstars gehen können“, verrät Veranstalter Sepp Adlmann, der sich auch schon auf die Musi-Wanderwoche (14. bis 19. Juni) freut. Karten für „Wenn die Musi spielt“ gibt es bei jeder Ö-Ticket-Stelle.
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