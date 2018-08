Bewusst sicher: Für mehr Sicherheit in Kärnten

Ab August werden vom Land Kärnten Warnschilder für Biker an unfallreichen Strecken aufgestellt. Diese wurden mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit und der Polizei erarbeitet. „Es geht nicht um Bevormundung, sondern um Sensibilisierung für die Gefahr“, so die Initiatoren. Zu den weiteren Maßnahmen zählen u.a. neue optische Leitsysteme, Markierungen in Kurven und Fahrbahnsanierungen sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Sichtfeldes.