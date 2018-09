Gigi und Bella Hadid in Rihannas heißen Höschen

Wegen dieser sexy Dessous-Show kann sich Victoria‘s Secret warm anziehen! Am Mittwoch schickte Rihanna Models in sexy Stücken ihrer Dessous-Marke „Savage x Fenty“ in New York über den Laufsteg. Vorne weg: Gigi und Bella Hadid, die in den heißen Höschen der Sängerin eine richtig gute Figur machten.