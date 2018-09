Kern poltert: „Regierung verspielt den Aufschwung“

Kurz-Aussage zu UNO-Prüfern „Geschmacklosigkeit der Extraklasse“

Das gelte auch für Kanzler Kurz, meinte der SPÖ-Chef in Anspielung auf dessen Reaktion auf die Ankündigung der neuen UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet, die den Schutz von Migranten in Österreich überprüfen lassen will. Kurz‘ Replik, wonach sich Bachelet besser um Länder kümmern solle, wo Folter auf der Tagesordnung steht, kritisierte Kern scharf. Die ehemalige Präsidentin Chiles habe ihren Vater im Folterkeller des chilenischen Diktators Augusto Pinochet verloren und sei einst selbst von der Militärjunta gefoltert worden. Kurz‘ Wortmeldung sei deshalb eine „Geschmacklosigkeit der Extraklasse“, so Kern. „Das ist nicht gut für Österreich. Das schadet unserem Ansehen. Das ist lupenreiner Populismus und lupenreine Demagogie, die da betrieben wird.“ Man sollte Meinungsverschiedenheiten austragen, aber nicht so.