Polit-Streit um Kindergärten als Theaterdonner

Im ÖVP-Familienministerium versteht man die Aufregung nicht: Das sei bei 15a-Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern immer so gewesen, heißt es. Die Roten beklagen außerdem, dass es keinerlei Gesprächsbereitschaft vonseiten des Bundes gebe. Man habe Kärntens Landeshauptmann Kaiser ein Telefonat angeboten, das habe dieser jedoch nicht angenommen, so das Ministerium. Das Problem dabei: Burgenlands Landeschef Niessl ist derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz - weil das Angebot nicht an ihn ging, fühlte er sich brüskiert.