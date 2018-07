Sparplan für AUVA ist fertig: 486 Millionen Euro

Rehazentren zusammen mit Unfallspitälern

Auch in Wien ist eine Zusammenlegung geplant: Das Unfallspital Lorenz Böhler soll gemeinsam mit dem Rehabilitationszentrum Weißer Hof in Klosterneuburg in Niederösterreich zum Rehazentrum Meidling zusammengefasst werden, inklusive „bedarfsorientierter Anpassung der Gesamtbettenanzahl“. Diese Maßnahme soll 30 Millionen Euro bringen. Die „Personalreduktion durch Nachbesetzen nur jeder dritten Stelle in der Verwaltung“ wird mit einer Ersparnis in der Höhe von 15 Millionen Euro eingepreist.