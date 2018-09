Entsetzen nach Drama um zu Tode gehetztes Schaf

Eine österreichweite Welle der Entrüstung hat der brutale Fall von Tierquälerei in Maria Wörth ausgelöst. Sowohl in den Sozialen Netzwerken im Internet als auch in zahlreichen Schreiben an die „Krone“ äußern Leser ihre Empörung über das Verhalten des 67-jährigen Urlaubers, der, wie berichtet, ein erschöpftes und durch seine Jagdhündin verletztes Wildschaf mit einem im Wald aufgefundenen Holzknüppel zu erschlagen versuchte. Ein 43-jähriger Jogger aus Schiefling beobachtete den Vorfall, ging dazwischen und verständigte die Polizei.