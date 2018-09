Wiener Urlauber hetzte mit Jagdhund Schaf zu Tode

Ein 67-jähriger Urlauber aus Wien wurde am Samstagabend von einem Jogger beobachtet, wie er in einem Waldstück in der Kärntner Gemeinde Maria Wörth versuchte, ein verletztes Mufflon-Schaf mit einem Holzknüppel zu erschlagen, das der Mann zuvor mit seiner Jagdhündin auch noch gehetzt hatte. Der Jogger ging dazwischen und verständigte die Polizei.