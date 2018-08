Gürtelrose „liebt“ den Sonnenschein

Fast jeder trägt die Viren in sich, die auch Windpocken (Feuchtblattern) auslösen. Die Kinderkrankheit tritt nicht mehr auf, wenn man sie einmal hatte, was jedoch nicht vor der Nervenentzündung schützt. Starker Stress kann die Erreger aktivieren. „Ein sommerlicher Stressfaktor für den Körper kann zum einen natürlich zu intensive Sonnenbestrahlung sein, weil die Reparaturmechanismen der Haut dann Schwerarbeit leisten müssen, was die Immunabwehr schwächt“, erklärt Ass. Dr. Eva Hunatschek vom LKH Freistadt, OÖ.