Brunnendrama überlebt: So geht es Michele heute

Ein aufgeweckter Bub, der vor Energie nur so strotzt - so wirkt Michele auf uns, als wir ihm im Foyer des 1. Baby und Kinderhotels Europas in Trebesing begegnen. Noch vor knapp vier Monaten erlebten der Fünfjährige und seine Familie jedoch einen Albtraum, als der Bub mit seinem Betreuer in einen 20 Meter tiefen Brunnenschacht stürzte und stundenlang neben der Leiche des Mannes auf seine Rettung warten musste.