Aktive Freizeitgestaltung für Groß und Klein

Gut vernetzt

Federball oder Volleyball macht gleich viel mehr Spaß, wenn man den Ball über ein aufgespanntes Netz spielen muss. Im Handel gibt es komplette Netz-Sets inkl. Tasche und Befestigungsstangen ab ca. 30 Euro. Sogenannte Multi-Sportnetze lassen sich in unterschiedlichen Höhen aufspannen und eignen sich so für verschiedene Disziplinen. Achten Sie beim Kauf immer auch auf die Breite des Netzes - die meisten sind drei, manche fünf Meter breit. Als Out-Linien können spezielle Spielfeldmarkierungen für Badminton oder Beachvolleyball verwendet werden (ab ca. 15 Euro). Es handelt sich um bunte Markierungsbänder, die mithilfe von Heringen am Boden befestigt werden. So eine Spielfeldumrandung lässt sich natürlich auch relativ einfach selbst zusammenbasteln.