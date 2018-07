Sommerferien: Viel Zeit und nur noch Langeweile?

Sie haben recht, es könnte durchaus sein, dass Ihr Sohn dann im Herbst ein bisschen länger braucht, um sich an den Kindergartenalltag zu gewöhnen. Ebenso, dass eine Art neuerliche Eingewöhnung notwendig ist. Trotzdem spricht viel für eine Pause im Sommer. Denn so ein Kindergartentag ist für den Nachwuchs nicht nur Spiel und Spaß, sondern auch „Arbeit“. Denn überspitzt formuliert, ist ein „Kiga“-Alltag auch ein Lern-Alltag, weil Kinder voneinander im täglichen Zusammenspiel lernen. Und sie brauchen Zeit, um all das, was sie erleben und erlernen, zu verarbeiten und „setzen zu lassen“. Damit es später nicht zu einer Reizüberflutung und Überforderung kommt, ist ein gelegentlicher Rückzug und Erholung immens wichtig. Auch wenn es schwer vorstellbar ist, so ein Kindergartentag fühlt sich für unsere Kleinen oft wie für uns ein harter Arbeitstag an. Die Gefahr eines „Burn-outs“ ist auch hier gegeben. Daher gönnen Sie Ihrem Buben doch, wenn möglich, während der Sommerferien auch eine kindergartenfreie Oma-Auszeit.