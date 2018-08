Krankheitskeime lauern im Schwimmbad

Warmes, seichtes Wasser ist der ideale Nährboden für Krankheitserreger. Auch in gut gewarteten Freibädern oder Pools mit regelmäßger Überprüfung und Zugabe von Chlor sind Infektionen möglich. „Bestimmte Bakterien sind überaus resistent. Mit Hautpartikeln, Haaren, Schweiß und winzigen Mengen Fäkalien, die jeder beim Schwimmen abgibt, geraten auch Viren oder Bakterien ins Wasser“, erklärt OÄ Dr. Barbara Öhlinger, Hygienebeauftragte am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck (OÖ). Über Mund, Nase, Ohren oder Genitalbereich gelangen sie in den Körper und können Bindehaut-, Ohrenentzündung, Hautausschläge Harnweginfekte oder Durchfallerkrankungen auslösen.