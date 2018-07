Auf Du und Du mit der Welt

Der Mensch wirkt auf seine Umwelt ein - und umgekehrt. Den Bregenzerwäldern wurde in früheren Zeiten viel abverlangt, stets waren sie zur Wanderschaft gezwungen. Gleich, ob der alljährliche Zug auf die Alpen, die Heerscharen von Handwerker, die sich im süddeutschen Raum und in der Schweiz verdingten, oder die Händler, die ihren Käse im ganzen Bodenseeraum feilboten - die Menschen waren in Bewegung und standen im Austausch mit der Welt. Der Bregenzerwald war immer in gewisser Weise eigenständig, aber nie isoliert. Und das erklärt wohl auch, warum es die Bregenzerwälder auf so selbstverständliche Art und Weise verstehen, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden. Es gibt einen wunderbaren Satz des Mundartdichters Gebhard Wölfle (1848-1904), der bis heute die Mentalität der „Wälder“ am treffendsten beschreibt: „Meor ehrod das Ault, und grüssed das Nü und blibot üs sealb und dr Hoamat trü. (“Wir ehren das Alte, begrüßen das Neue und bleiben uns selbst und unserer Heimat treu.„)