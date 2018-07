Der „Diexer Wolf“ ist ein Malamute namens „Dämon“

Das Wolfsrätsel ist geklärt: Am Freitag meldete sich Robert Ofenauer bei der „Krone“. Der Niederösterreicher war am Wochenende mit seinem Malamute „Dämon“ in Diex auf Schwammerlsuche gewesen, als der elfjährige Rüde von einem Ehepaar gesehen und mit einem Wolf verwechselt worden war.