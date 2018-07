Ehepaar hat Wolf mitten am Waldweg gesichtet

Tier lag ruhig und entspannt mitten am Waldweg

„Das Tier lag ruhig und entspannt mitten am Waldweg. Wir denken, dass es ein Wolf war und kein Hund, da ein Halsband fehlte und kein Mensch in der Umgebung war. Meine Frau ist gleich umgekehrt, ich habe mit dem Handy schnell noch Bilder aus einer Entfernung von etwa 50 Metern gemacht. Danach suchte aber auch ich das Weite“, erzählt ein aufmerksamer „Krone“-Leser, der am Sonntag beim Wandern mit seiner Frau in der Nähe von Diex und Grafenbach bei Völkermarkt tatsächlich einen Wolf gesichtet haben könnte.