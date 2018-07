Mit alltäglichem Tun für eine gerechte Welt

„Das Evangelium predigen kann man immer“

Doch Pfarrerin Melmukova schmunzelt. „Das Evangelium predigen kann man immer. Mit oder ohne Talar. Und dann hatte ich 1986 diesen Schlaganfall. Gott sei Dank. Man hat gedacht, ich bin invalide und zu nichts mehr zu gebrauchen. Also hat man mich wieder als Pfarrerin arbeiten lassen.“ Bei unserem Besuch in Telc predigt sie im Talar. Mit ihren 86 Jahren erklimmt Eva Melmukova immer noch gelegentlich die Kanzel.



Heute spricht sie über eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium: „Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.“ Eine kleine Menge unansehnlicher gräulicher Sauerteig hat die Kraft, eine große Menge Mehl zu durchsäuern und dafür zu sorgen, dass der Teig aufgeht und das Brot nahrhaft und bekömmlich wird. Eva Melmukova ist wie diese Frau, von der Jesus spricht, denke ich mir. Eine kleine unauffällige Frau, die in ihrem alltäglichen Tun für die gerechte Welt Gottes arbeitet. Wie sie das Evangelium gelebt hat und lebt, was sie sagt und tut, ist wie die kleine Menge Sauerteig. Eva Melmukovas Leben und ihre Worte haben die Kraft, einer großen Menge Menschen Mut zu machen. Auch mir.