ICOs: Das große Geschäft mit dem Start-up-Rausch

„Initial Coin Offerings“ erinnern an Börsengänge

ICO sind vom Namen her an Initial Public Offerings (IPO) angelehnt, also die klassischen Börsengänge von Firmen. Es gibt aber große Unterschiede: Anleger erwerben bei einem ICO keine Aktien von einem Unternehmen, sondern einen Token, der eine Art Gutschein für eine künftige Dienstleistung darstellt.