Indianer kennen keinen Schmerz

Es war die Zeit, in der wir erfahren hatten, dass das Baby in meinem Bauch schwer krank zur Welt kommen würde. Und ich konnte vor Sorge kaum atmen. „Mach dir nicht so viele Sorgen. Das schadet dem Kind“, sagten sie. Und sofort fühlte ich mich noch schlechter. Zu meinem Leid gesellte sich die Sorge, dass ich mein Leid nicht zeigen dürfte. Nicht mal fühlen dürfte. Ich fühlte mich unverstanden. Ungesehen. Und ich beschloss, nicht mehr so viel über „die Sache“ zu reden.