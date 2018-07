Verbesserte Heilungschancen bei Gehirntumoren

Irene Slavc, Leiterin des Schwerpunkts für Pädiatrische Neuroonkologie (MedUni Wien/AKH), unterstrich die großen Fortschritte in der jüngeren Vergangenheit am Beispiel des Medulloblastoms, das knapp zehn Prozent der Hirntumore bei Kindern ausmacht: „In den 1970er-Jahren betrug die Zehn-Jahres-Überlebensrate 20 Prozent, in den 1980er-Jahren waren es 62 Prozent, in den 1990er-Jahren 71 Prozent und in den 2000er-Jahren 76 Prozent.“ Vor allem die modernen Diagnoseverfahren sowie die Möglichkeiten zur Feincharakterisierung der jeweils vorliegenden Erkrankung haben die Therapien effizienter und gleichzeitig möglichst schonend gemacht.