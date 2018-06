Chinesen sind heiß auf Roboter aus Deutschland

Weltweit wurden laut IFR im vergangenen Jahr 381.000 Roboter für industrielle Anwendungen ausgeliefert, das ist ein Plus von 29 Prozent. Es liegt deutlich über den jüngsten Prognosen von 18 Prozent. Umsatzzahlen will der Verband am Mittwoch vorlegen. In der „smarten Fabrik“ (Smart Factory) sollen Mensch und Roboter künftig Hand in Hand arbeiten. „Die Stärken von Mensch und Maschine sind komplementär“, sagte Stein. Man müsse sie nur intelligent kombinieren.