„Assassin‘s Creed Odyssey“ meuchelt auf griechisch

„Assassin‘s Creed“ meuchelt im nächsten Teil „Odyssey“ im antiken Griechenland. Diesmal gehen die Entwickler noch weiter in die bereits beim Vorgänger „Origins“ behutsam eingeschlagene Rollenspiel-Richtung. Im E3-Trailer stellt Ubisoft das Spiel ins Detail vor, zeigt uns Charaktere aus „Odyssey“ und einige der prächtigen Landschaften, welche die Spieler auf ihrer Reise kennenlernen werden. „Assassin‘s Creed Odyssey“ erscheint am 5. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.