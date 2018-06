Sonos kündigte neue Mini-Soundbar Beam an

Die Soundbar Sonos Beam richtet sich an Besitzer von Flachbildfernsehern, die mit dem Klang ihrer Mattscheiben unzufrieden sind. Ihnen will man mit vier Woofern und einem nach vorn gerichteten Hochtöner für gute Sprachverständlichkeit besseren Klang liefern, als ihn die in den Fernseher integrierten Boxen liefern könnten, berichtet „Heise“ am Donnerstag.