„Wir möchten mit den Eltern etwas unternehmen!“

Ein Wochenende ohne Ausflug ist für viele Kinder und deren Eltern ein verlorenes. „Wenn Mama und Papa Zeit haben, dann möchten ich und meine kleine Schwester auch etwas unternehmen“, sagt Julia (8) aus Graz. Für die Volksschülerin steht ein Besuch im Tierpark (in ihrem Fall jener im oststeirischen Herberstein) ganz oben auf der Beliebtheitsskala, aber auch für ein Action-Abenteuer in luftigen Höhen ist die Kleine sofort zu haben. Doch dafür müssen ihre Eltern - so wie alle in Österreich - teilweise recht tief in die Tasche greifen. Die Eintrittspreise für Vergnügungsparks, Freibäder und Sportanlagen variieren zwar je nach Bundesland, doch wirklich billig ist der Spaß nirgendwo.