Mozilla baut Werbung in den Firefox-Browser ein

Seit einigen Monaten kann der freie Internetbrowser Firefox der Konkurrenz in puncto Speed und Ressourcenverbrauch wieder das Wasser reichen. Jetzt soll er auch wieder Geld in die Kassen der Entwickler spülen. Wie Firefox-Hersteller Mozilla plant, wird es ab Version 60 bezahlte Anzeigen im Browser zu sehen geben - zunächst nur in den USA. Die Nutzer sind von den Plänen wenig begeistert.