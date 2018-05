Kinder brauchen im Digitalzeitalter gute Vorbilder

Wichtig sei, Grenzen zu setzen und klare Regeln zu vereinbaren: Wann darf das Internet in der Klasse verwendet und in welcher Zeit soll das Handy weggepackt werden? Absolute Verbote hält Jax selten für zielführend. „Jeder hängt am Smartphone, das weit mehr ist als ein Telefon, mit dem man spielt. Statt zum Telefonieren wird es heute zum Kontakthalten verwendet. Ein klassisches Beispiel: Wenn am Schulhof auf einmal alle ins Handy schauen - man weiß nicht, was sie da machen. Vielleicht ist eine Klassenkollegin krank und sie versuchen gerade, sie am Schulleben teilhaben zu lassen“, will er digitale Medien nicht per se verteufelt wissen. „Smartphones sind ein Kernelement im Leben Jugendlicher, und es muss eine Möglichkeit geben, sie sinnvoll einzubinden. Noch lässt sich aber nicht feststellen, dass jede Klasse bzw. Schule ein Bewusstsein für diese Tatsache entwickelt hat“, meint er.