Warum Apple sich jetzt tonnenweise Kobalt sichert

Der US-Elektronikkonzern Apple steht laut einem „Bloomberg“-Bericht in Gesprächen mit großen Bergbauunternehmen und soll sich „Tausende metrische Tonnen“ Kobalt für die kommenden Jahre sichern wollen. Ein ungewöhnlicher Schritt: Normalerweise beziehen Elektronikfirmen Kobalt von Zwischenhändlern, Apple will nun aber offenbar direkt an der Quelle zuschlagen. Beobachter werten die Verhandlungen als Reaktion auf eine drohende Akku-Knappheit.