Wer Hotmail nutzt, zahlt mehr Autoversicherung

Der Name macht noch größeren Unterschied

Da macht der Name des Versicherten einen deutlich größeren Unterschied. Wer in Großbritannien den Namen John trägt und sein Auto versichern lassen will, zahlt bei Admiral im Jahr 919 Pfund (rund 1050 Euro) weniger als jemand, der den Namen Mohammed trägt. Der „Sun“ zufolge ist die Diskrepanz zwischen den Prämien von John und Mohammed bei Admiral besonders groß, ein Mohammed zahlt aber auch bei anderen Versicherungen jedes Jahr Hunderte Pfund drauf.