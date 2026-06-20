Schotten klatschen eine Minute lang für toten Fan

Emotionale Szenen während Schottlands WM-Partie gegen Marokko (0:1): Eine Minute lnag klatschten die Fans der „Bravehearts“ in Gedenken an einen verstorbenen Anhänger.
Donny Strathie hatte ein Ticket für das zweite Gruppenspiel der Schotten, doch er starb vor wenigen Tagen in Boston im Alter von 76 Jahren. Die Umstände des Todes sind nicht bekannt.
Um dem Fan die Ehre zu erweisen, klatschten die schottischen Fans in der Nacht auf Samstag (MESZ) beim Match gegen Marokko in der 76. Minute eine Minute lang.
Eine sehr schöne und bewegende Geste ...
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