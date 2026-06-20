Marko Arnautovic: „Er ist unter meiner Kontrolle“

„Er ist unter meiner Kontrolle“: Marko Arnautovic sorgte am späten Freitagabend (MESZ) bei der ÖFB-Pressekonferenz in Kalifornien gemeinsam mit Paul Wanner für den einen oder anderen Lacher.
„Er hat einen super Charakter, hat in seiner Karriere schon viel erlebt – ich kann viel von ihm lernen“, sagte Jungstar Wanner beim Medientermin auf die Frage, was er sich von „Oldie“ Marko Arnautovic abschauen könne.
Als „Arni“ dann im Gegenzug gefragt wurde, ob er etwas vom Youngster lernen könne, stellte er schmunzelnd klar: „Nein, wir lassen das schon so, dass er sich von mir etwas abschaut“ – und brachte neben den Medienvertretern auch Wanner zum Lachen.
Wanner „überragender Spieler“
Dann wurde Arnautovic aber ernst und lobte den ehemaligen Bayern-Profi als „überragenden Spieler mit einem überragenden Talent“. Der ÖFB habe mehrere Jahre um Wanner, der auch einen deutschen Pass hat, gekämpft, bis er sich „zum Glück für uns entschieden hat“. Er mache seine Sache tadellos und – da kam wieder der Entertainer in unserem Offensivass zum Vorschein – „ist unter meiner Kontrolle“.
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