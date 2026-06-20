Marko Arnautovic: „Er ist unter meiner Kontrolle“

Wanner „überragender Spieler“

Dann wurde Arnautovic aber ernst und lobte den ehemaligen Bayern-Profi als „überragenden Spieler mit einem überragenden Talent“. Der ÖFB habe mehrere Jahre um Wanner, der auch einen deutschen Pass hat, gekämpft, bis er sich „zum Glück für uns entschieden hat“. Er mache seine Sache tadellos und – da kam wieder der Entertainer in unserem Offensivass zum Vorschein – „ist unter meiner Kontrolle“.