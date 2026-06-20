Nagelsmann scherzt: „Große Anakonda“ im Quartier

Kimmich hat „Respekt vor den Tieren“

„Wir haben gestern eine Schlange gesehen. Aber da wurde uns gesagt, dass die giftig ist. Also bei einem Biss muss man mal ins Krankenhaus fahren. Ich glaube nicht, dass man stirbt. Aber es ist zumindest mal gefährlich. Ja, hier habe ich ein bisschen Respekt vor den Tieren, muss ich sagen“, erzählte der 31-Jährige vom FC Bayern.