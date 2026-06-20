Nagelsmann scherzt: „Große Anakonda“ im Quartier

Julian Nagelsmann hat auf die besorgte Frage einer internationalen WM-Reporterin nach einer Schlange im deutschen Teamcamp mit einem Scherz reagiert.
„Da ist eine große Anakonda“, sagte der Bundestrainer auf Englisch bei der Pressekonferenz vor dem zweiten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste in Toronto. Die deutsche Pressesprecherin Franziska Wülle schritt, um Missverständnisse zu vermeiden, ein und merkte an: „Das war ein Scherz“.
Vor einigen Tagen hatte Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich von dem Reptilien-Fund im Camp in Winston-Salem berichtet und damit offensichtlich auch international Aufmerksamkeit erregt.
Kimmich hat „Respekt vor den Tieren“
„Wir haben gestern eine Schlange gesehen. Aber da wurde uns gesagt, dass die giftig ist. Also bei einem Biss muss man mal ins Krankenhaus fahren. Ich glaube nicht, dass man stirbt. Aber es ist zumindest mal gefährlich. Ja, hier habe ich ein bisschen Respekt vor den Tieren, muss ich sagen“, erzählte der 31-Jährige vom FC Bayern.
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