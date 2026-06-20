Türkei lässt keine Public Viewings zu

Die Türkei trifft in den frühen Morgenstunden im zweiten WM-Spiel auf Paraguay. In der Heimat wird es bei dieser wichtigen Partie aber keine Public Viewings geben, denn das Innenministerium hat ein Verbot erlassen. Der Grund ist eine wichtige Prüfung.
Nach der Niederlage gegen Australien stehen die Türken gegen Paraguay bereits unter Druck. Die Mannschaft von Vincenzo Montella will unbedingt den ersten Sieg im Turnier holen.
Kurios: In der Heimat wird es bei dieser wichtigen Partie keine großen Public Viewings geben, denn diese wurden verboten. Weil eine nationale Hochschulzugangsprüfung heute stattfindet, sind von der Regierung aus keine Public Viewings erlaubt. Mehrere Hunderttausend Kandidaten absolvieren den Test am Samstag und die Regierung befürchtete, dass es sonst Verkehrs- und Lärmprobleme hätte geben können.
Daumen drücken von daheim
Beim ersten Spiel gegen Australien gab es noch zahlreiche Watch Partys im Land. Dieses Mal müssen die türkischen Fans ihren Helden von daheim aus die Daumen drücken.
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