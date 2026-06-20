Türkei lässt keine Public Viewings zu

Kurios: In der Heimat wird es bei dieser wichtigen Partie keine großen Public Viewings geben, denn diese wurden verboten. Weil eine nationale Hochschulzugangsprüfung heute stattfindet, sind von der Regierung aus keine Public Viewings erlaubt. Mehrere Hunderttausend Kandidaten absolvieren den Test am Samstag und die Regierung befürchtete, dass es sonst Verkehrs- und Lärmprobleme hätte geben können.