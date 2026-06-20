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MotoGP-TICKER

LIVE ab 10.50 Uhr: Wer holt die Pole in Brünn?

MotoGP
20.06.2026 05:00
Was ist im Qualifying für WM-Leader Marco Bezzecchi drinnen?
Was ist im Qualifying für WM-Leader Marco Bezzecchi drinnen?(Bild: EPA/Zsolt Czegledi)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Neuntes Rennwochenende in der MotoGP-Saison 2026: Heute steht das Qualifying für den Grand Prix von Tschechien in Brünn auf dem Programm. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Der Stand in der Fahrer-WM:

In seiner aktuellen Kolumne für die „Krone“ beschreibt Motorrad-Legende Marc Márquez die Strecke im Süden Tschechiens wie folgt: „Brünn gehört zu den Rennstrecken, die mir schon immer gefallen haben. Es ist eine wunderschöne Strecke mit Höhenunterschieden, schnellen Kurven und einem Rhythmus, der schon ab der ersten Runde Selbstvertrauen erfordert. Ich habe hier schon gute Momente erlebt und auch mit Ducati gewonnen, aber die Erfahrung lehrt einen, dass jedes MotoGP-Wochenende bei Null beginnt.“

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