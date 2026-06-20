Tickets gab es nur im Austausch mit Schusswaffen

Oft ist Fußball mehr als nur Sport – ein ganz besonderes Beispiel dafür gab es im Jahr 2004. Denn Haiti steckte nach einem Staatsstreich mitten in einer blutigen Krise, in Zusammenarbeit mit der FIFA, der brasilianischen Regierung und der UN wurde deshalb ein Freundschaftsspiel organisiert, um den Friedensprozess und die Stabilität in dem politisch schwer gebeutelten Land wieder voranzutreiben. Am 18. August war es so weit, das als „Spiel für den Frieden“ titulierte Duell ging in Port-au-Prince über die Bühne.