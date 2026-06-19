WM: Brasilien gegen Haiti ab 2.30 Uhr LIVE

Dass dieser wegen der Folgen einer Wadenverletzung weiter ohne Superstar Neymar auskommen muss, steht fest. Immerhin konnte der 34-jährige Offensivkünstler, der im Oktober 2023 letztmals für Brasilien gespielt und als Rekordtorschütze 79 Mal getroffen hat, aber in dieser Woche für gewisse Teile der Einheit auf den Trainingsplatz zurückkehren. „Wir müssen der Realität ins Auge sehen. Die erste Hälfte wurde den Möglichkeiten und Erwartungen an unsere Nationalmannschaft bei weitem nicht gerecht“, sagte Abwehrspieler Danilo. Verbesserungen müssten daher her, zudem sei es wichtig, „klar“ im Kopf zu bleiben. Alles andere als die insgesamt zweite Haiti-Niederlage nach dem 0:1 gegen Schottland wäre eine herbe Enttäuschung für die Selecao.