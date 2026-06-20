Ein Film über Freundschaften und große Träume

Am 26. Juni startet der emotionale Roadtrip-Movie „Wohin der Wind uns trägt“ in den heimischen Kinos. Zum Kinostart verlost die „Krone“ Kinotickets. Jetzt mitmachen und gewinnen.
Die quirlige Alyssa und der zurückhaltende Mehdi, beide um die zwanzig, sind beste Freunde mit großen Träumen: Sie will im Ausland durchstarten, er als Zeichner in Tunesien Fuß fassen. Als sie von einem Kunstwettbewerb auf Djerba erfahren, beginnt ein Roadtrip, der ihr Leben verändern könnte.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine innige Freundschaft. Die 19-jährige Alyssa muss sich neben ihren schulischen Verpflichtungen um ihre kleine Schwester und die kranke Mutter kümmern. Sie ist eine Rebellin und möchte der Enge in Tunis entfliehen. Mehdi ist zurückhaltend und bewirbt sich mehr schlecht als recht auf IT-Jobs, hofft aber insgeheim, eines Tages von seiner Zeichenkunst leben zu können. Als die beiden von einem Kunstwettbewerb erfahren, bei dem ein Atelieraufenthalt in Deutschland als Hauptpreis winkt, bekommen ihre Träume Flügel. Doch schon das Beschaffen eines Fahrzeugs bedarf Alyssas Kühnheit, und ehe Mehdi sich versieht, sind sie unterwegs durch ein unbekanntes Tunesien, das ebenso faszinierend wie gesellschaftlich erdrückend ist.
Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 26. Juni verlost die „Krone“ 10x2 Kinotickets für den Film „Wohin der Wind uns trägt“. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 26. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.