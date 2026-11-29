At the Salzburg State Parliament
School Visit Cut Short After FPÖ Provocation
Neither the fifth-grade students from a Salzburg high school nor the politicians themselves likely expected this. A discussion about deportations in the State Parliament completely derailed. The “Krone” spoke with a 15-year-old and the politician involved.
To learn, gain firsthand experience, and contribute their own ideas to a discussion. With these goals in mind, students from two fifth-grade classes at a high school traveled to the Salzburg State Parliament on Friday. The field trip was intended to give the students a better understanding of democracy. In the middle of a discussion about deportations and the origins of one student’s parents, the event had to be cut short.
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