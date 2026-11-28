More Frequent Charging Stops
How Far Electric Cars Can Travel on the Highway in Winter
Anyone with a smartphone knows this: In freezing temperatures, batteries don’t exactly perform at their best. The same goes for electric cars: In freezing weather, they struggle to heat up the interior and the battery, which results in a significant loss of range. Krone+ reveals which family-friendly models can travel the farthest on winter highways.
Electric car owners who have to travel longer distances are cursing the recent drop in temperatures. That’s because below freezing—and to a lesser extent above it as well—electric cars simply don’t go as far. The reason: The energy stored in the batteries is needed not only for propulsion but also for heating. And this is despite the fact that batteries lose power in cold weather anyway. Why this is the case, which models are particularly hard-hit in winter, and how you can slightly increase your electric car’s range: You’ll find the answers here.
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