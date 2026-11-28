Mit einem Testspielsieg gegen die Slowakei reist das österreichische Handball-Nationalteam der Frauen zur EM nach Tschechien. Die Truppe von Teamchefin Monique Tijsterman besiegte am Samstag im ungarischen Tatabanya die Slowakinnen 33:28 (19:9) und zeigte dabei vor allem in der ersten Hälfte eine gute Leistung.