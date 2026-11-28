Zwangsverheiratet
Iranerin (14) nach Geburt ihres Babys totgeprügelt
Mit gerade einmal 13 Jahren wurde die Iranerin Sogand M. zwangsverheiratet. Mit 14 wurde sie Mutter. Wenige Tage später prügelte sie ihr sieben Jahre älterer Ehemann zu Tode.
Das gerade einmal 14 Jahre alte Mädchen aus der iranischen Provinz Kerman soll ihren Ehemann gefragt haben, ob es ihre Familie besuchen dürfe. Daraufhin schlug dieser so oft auf sie ein, dass sie an ihren Verletzungen starb.
Zehn Tage nach Geburt ihres Kindes getötet
Sogand hatte erst rund zehn Tage vor der Tat ein Baby zur Welt gebracht. Dem Frauenkomitee des Nationalen Widerstandsrates des Iran (NCRI) zufolge hatte Sogand kurz vor der Geburt sogar einen Verkehrsunfall überlebt. Ihr Körper sei dementsprechend geschwächt gewesen, als sie von ihrem Ehemann attackiert wurde.
Täter sprach von „familiären Streitigkeiten“
Wenige Tage nach dem Mord wurde der Verdächtige festgenommen und gab angeblich als Motiv „familiäre Streitigkeiten“ an, wie das Frauenkomitee weiter berichtete. Ob er sich immer noch in Haft befindet, ist unklar.
Das Frauenkomitee des NCRI ist eine oppositionelle Organisation, die sich gegen die Islamische Republik stellt und für Frauenrechte sowie für einen demokratischen Iran ohne religiösen Einfluss kämpft. Auf ihrer Website heißt es: „Kinderehe ist keine kulturelle Tradition. Sie ist eine Form struktureller Gewalt gegen Mädchen.“ Mädchen, die zur Heirat gezwungen werden, würden ihrer Rechte auf Bildung beraubt, in vielen Fällen seien sie häuslicher Gewalt ausgesetzt. Sogands Fall würde diese Realität verdeutlichen.
Zahlreiche Femizide im Iran im Oktober
Laut dem Monatsbericht des NCRI über die Tötung von Frauen war der Oktober 2026 „einer der dunkelsten und blutigsten Monate des Jahres“. Zahlreiche Frauen und Mädchen wurden innerhalb kurzer Zeit von Ehemännern, Vätern, Brüdern oder anderen männlichen Verwandten ermordet.
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