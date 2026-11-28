Das Frauenkomitee des NCRI ist eine oppositionelle Organisation, die sich gegen die Islamische Republik stellt und für Frauenrechte sowie für einen demokratischen Iran ohne religiösen Einfluss kämpft. Auf ihrer Website heißt es: „Kinderehe ist keine kulturelle Tradition. Sie ist eine Form struktureller Gewalt gegen Mädchen.“ Mädchen, die zur Heirat gezwungen werden, würden ihrer Rechte auf Bildung beraubt, in vielen Fällen seien sie häuslicher Gewalt ausgesetzt. Sogands Fall würde diese Realität verdeutlichen.