Annemarie Wilhelm, Österreichs beste Treppenläuferin, hat beim Finale der World Tour im Shanghai Tower im Rennen über 3398 Stufen und 119 Stockwerke den sensationellen dritten Platz belegt! Zudem triumphierte sie gemeinsam mit ihrem Freund Daniel Weißenböck und der Kroatin Tea Faber im Staffelbewerb.
Damit gab es also im fernen China Gold und Bronze für Rot-Weiß-Rot – noch dazu in einem Hammer-Bewerb! Denn der Event im Shanghai Tower, mit 632 Metern Höhe das dritthöchste Gebäude der Welt, gilt weltweit als der härteste Bewerb im Stiegenlauf. Wilhelm, heuer schon Siegerin im Empire State Building, bewältigte dieses Extrem-Rennen in 22:23 Minuten. Schneller waren nur Tea Faber in 21:07 und die Italienerin Alice Minetti (21:12).
„Beine kräftig wie nie zuvor!“
Bei den Männern setzte sich der Chinese Wang Guolong in 18:30 Minuten vor dem Polen Piotr Lobodzsinki (18:38) und seinem Landsmann Zhang Jiao (18:41) durch. Guolong, der als erster Chinese diesen Klassiker in Shanghai gewann, schwärmte im 119. Stockwerk im ersten Sieger-Interview: „Ich hatte keinerlei Atembeschwerden, meine Beine waren heute kräftig wie nie zuvor bei einem Treppenlauf.“ Daniel Weißenböck bewältigte das Saison-Finale der World Tower Racing Association (TWA) in 21:09 Minuten.
In rot-weiß-roten Socken
Der Staffelbewerb, bei dem sich drei Aktive die vertikale Höhe von 552 Metern aufteilten, fand nachmittags, ein paar Stunden nach den Einzelrennen, statt. Hier setzte sich das österreichisch-kroatische Team mit Faber, Wilhelm und Weißenböck durch. Annemarie nach dem Saisonfinale: „Ich bin natürlich sehr zufrieden!“ Beide, Annemarie und Daniel, liefen wieder in ihren rot-weiß-roten Socken, das Markenzeichen unserer besten Treppenläufer.
Am Sonntag findet das Massenrennen statt, dabei sind 1500 Läufer und Läuferinnen gemeldet. Der „Fun-Lauf“ führt aber nur bis zum 22. Stockwerk. Spaß genug für die Hobby-Athleten …
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