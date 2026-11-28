„Beine kräftig wie nie zuvor!“

Bei den Männern setzte sich der Chinese Wang Guolong in 18:30 Minuten vor dem Polen Piotr Lobodzsinki (18:38) und seinem Landsmann Zhang Jiao (18:41) durch. Guolong, der als erster Chinese diesen Klassiker in Shanghai gewann, schwärmte im 119. Stockwerk im ersten Sieger-Interview: „Ich hatte keinerlei Atembeschwerden, meine Beine waren heute kräftig wie nie zuvor bei einem Treppenlauf.“ Daniel Weißenböck bewältigte das Saison-Finale der World Tower Racing Association (TWA) in 21:09 Minuten.