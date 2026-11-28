Die Aktion passt zur derzeitigen sportlichen Situation der Bayern. Nach dem 0:0 gegen den HSV blieb der deutsche Meister bereits im dritten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Dazu kommen auch noch Verletzungssorgen: Auf Leistungsträger wie Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala und Manuel Neuer müssen die Münchner derzeit verzichten.