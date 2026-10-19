Miet-Albtraum: Statt Heizung gibt es Heizlüfter

Regelmäßig fliegt in dem Problemhaus jetzt die Sicherung raus

Aber wie geht es dort jetzt für die fünf verbliebenen Mieter weiter? Laut Baupolizei (MA 37) wurden vor einiger Zeit vom Eigentümer Heizlüfter zur Verfügung gestellt. Da die vorhandenen Versorgungsleitungen für den parallelen Betrieb mit weiteren elektronischen Geräten (wie z.B. Plattenkocher) jedoch nicht ausgerichtet sind, komme es regelmäßig zu Überlastungen im Stromkreis (Sicherung fliegt raus). Die Funktionsfähigkeit wäre somit nicht gegeben. Die genannte Liegenschaft sei Wiens oberster Baubehörde „gut bekannt“. Es finden dort auch in regelmäßigen Abständen Kontrollen statt, wird betont. Alleine vergangene Woche waren Mitarbeiter der Bauinspektion dreimal vor Ort. Von Untätigkeit oder zu laschen Kontrollen könne also keine Rede sein, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Betreffend der mangelnden Baustellensicherung sei zudem das Arbeitsinspektorat eingeschaltet worden.