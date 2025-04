Schichtdienst macht Pflegern in Heimen zu schaffen

Viele Pfleger möchten bessere Einarbeitung

In den sechs städtischen Heimen hätten sich 64 Prozent der Pfleger und Betreuer mehr Unterstützung in der Einarbeitung gewünscht. Verbesserungsbedarf herrscht in der Dienstplanung und der Personalbesetzung. Diese Ergebnisse liefert eine aktuelle Befragung der Pflege-Mitarbeiter. Immerhin 59 Prozent fühlen sich von den Bewohnern voll und ganz wertgeschätzt und 39 von ihrem Team.