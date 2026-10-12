Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liebes-Outing

Anna-Carina Woitschack küsst neuen Mann auf Bühne!

Society International
12.10.2026 09:58
Blumen und ein Kuss auf der Konzertbühne! Anna-Carina Woitschack ist wieder vergeben und hat ...
Blumen und ein Kuss auf der Konzertbühne! Anna-Carina Woitschack ist wieder vergeben und hat ihre neue Liebe nun öffentlich gemacht.(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/anna.carina.woitschack)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schlagerstar Anna Carina Woitschack ist wieder vergeben! Ihre neue Liebe präsentierte die Ex von Schlager-Urgestein Stefan Mross bei ihrem Jubiläumskonzert in Dessau. „Jetzt ist es raus“, verkündete sie strahlend. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was für eine wunderschöne Liebesüberraschung für die Fans von Anna Carina Woitschack! Während des Konzert durfte plötzlich ein Mann auf dei Bühne, der einen riesigen Strauß roter Rosen für die Sängerin in der Hand hatte. Dass es sich nicht um einen Blumen-Boten handelte wurde schnell klar. Denn die Sängerin und der Mann küssten sich! 

Woitschack machte auch gleich klar, dass sie verliebt ist. Sie rief Berichten zufolge ins Publikum: „Jetzt ist es raus.“  Ihren Fans verriet sie außerdem: „Ihr seid die Ersten! Ich bin wieder sehr, sehr glücklich!“, verkündete die Sängerin.

„Alles, was wirklich zählt, ist Liebe“
Auch im Internet machte die 33-Jährige kein Geheimnis aus ihren Gefühlen. Kurz nach dem Auftritt veröffentlichte sie Videos der romantischen Szenen in ihrer Instagram-Story. Auf ihrem Profil zeigte sie außerdem Fotos des üppigen Rosenstraußes. Dazu schrieb sie die unmissverständliche Botschaft: „Alles, was wirklich zählt, ist Liebe.“

Auf Instagram teilte Woitschack Bilder des riesigen Rosenstraußes und schrieb dazu: „Alles, was zählt, ist die Liebe“: 

Mit den Hashtags „#happygirl“ und „#inlove“ machte sie ebenfalls klar, wie es derzeit um ihr Herz steht. 

Nur eine Frage lässt die Sängerin vorerst offen: Wer ist der Mann, der ihr die roten Rosen überreichte und sie vor dem Publikum küsste? Seinen Namen hat Woitschack bislang nicht verraten. Die Identität ihres neuen Partners bleibt damit vorerst ein Geheimnis.

Lesen Sie auch:
Dank des Trainings für „Let‘s Dance“ hat bei Anna-Carina Woitschack jetzt einen Mega-Sixpack. ...
„Let‘s Dance“ sei Dank
Anna-Carina Woitschack präsentiert Mega-Sixpack
10.04.2026
„Kann nur Bayrisch!“
Stefan Mross: Englisch-Flop bei „Masked Singer“
25.09.2026

Nach der Trennung von Stefan Mross wieder verliebt
Für die Schlagersängerin beginnt damit ein neues Kapitel. Im November 2022 hatten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden waren seit Dezember 2016 ein Paar gewesen und hatten 2020 geheiratet. Ihre Hochzeit wurde damals sogar im Rahmen einer Fernsehsendung gefeiert.

Ob sie ihren neuen Partner bald auch abseits der Bühne vorstellen wird, bleibt abzuwarten. Einen besonders romantischen Start in die gemeinsame Öffentlichkeit hat sie jedenfalls bereits hingelegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
12.10.2026 09:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
90.356 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
73.408 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
64.625 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2564 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
1922 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
1259 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Mehr Society International
Emotionales Statement
Clooney erschüttert von Gerbers „verheerendem“ Tod
Kurz nach Scheidung:
Tobey Maguire leitete Trauung von Ex-Frau
Liebes-Outing
Anna-Carina Woitschack küsst neuen Mann auf Bühne!
„Ärztliche Aufsicht“
Konzerte von Rapper Haftbefehl wurden abgesagt
„Du bist ein Idiot“
„Pretty Woman“-Moment: Kelly Clarkson außer sich!
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf