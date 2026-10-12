Anna-Carina Woitschack küsst neuen Mann auf Bühne!

Was für eine wunderschöne Liebesüberraschung für die Fans von Anna Carina Woitschack! Während des Konzert durfte plötzlich ein Mann auf dei Bühne, der einen riesigen Strauß roter Rosen für die Sängerin in der Hand hatte. Dass es sich nicht um einen Blumen-Boten handelte wurde schnell klar. Denn die Sängerin und der Mann küssten sich!