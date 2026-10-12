Anna-Carina Woitschack küsst neuen Mann auf Bühne!

Schlagerstar Anna Carina Woitschack ist wieder vergeben! Ihre neue Liebe präsentierte die Ex von Schlager-Urgestein Stefan Mross bei ihrem Jubiläumskonzert in Dessau. „Jetzt ist es raus“, verkündete sie strahlend.
Was für eine wunderschöne Liebesüberraschung für die Fans von Anna Carina Woitschack! Während des Konzert durfte plötzlich ein Mann auf dei Bühne, der einen riesigen Strauß roter Rosen für die Sängerin in der Hand hatte. Dass es sich nicht um einen Blumen-Boten handelte wurde schnell klar. Denn die Sängerin und der Mann küssten sich!
Woitschack machte auch gleich klar, dass sie verliebt ist. Sie rief Berichten zufolge ins Publikum: „Jetzt ist es raus.“ Ihren Fans verriet sie außerdem: „Ihr seid die Ersten! Ich bin wieder sehr, sehr glücklich!“, verkündete die Sängerin.
„Alles, was wirklich zählt, ist Liebe“
Auch im Internet machte die 33-Jährige kein Geheimnis aus ihren Gefühlen. Kurz nach dem Auftritt veröffentlichte sie Videos der romantischen Szenen in ihrer Instagram-Story. Auf ihrem Profil zeigte sie außerdem Fotos des üppigen Rosenstraußes. Dazu schrieb sie die unmissverständliche Botschaft: „Alles, was wirklich zählt, ist Liebe.“
Auf Instagram teilte Woitschack Bilder des riesigen Rosenstraußes und schrieb dazu: „Alles, was zählt, ist die Liebe“:
Mit den Hashtags „#happygirl“ und „#inlove“ machte sie ebenfalls klar, wie es derzeit um ihr Herz steht.
Nur eine Frage lässt die Sängerin vorerst offen: Wer ist der Mann, der ihr die roten Rosen überreichte und sie vor dem Publikum küsste? Seinen Namen hat Woitschack bislang nicht verraten. Die Identität ihres neuen Partners bleibt damit vorerst ein Geheimnis.
Nach der Trennung von Stefan Mross wieder verliebt
Für die Schlagersängerin beginnt damit ein neues Kapitel. Im November 2022 hatten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden waren seit Dezember 2016 ein Paar gewesen und hatten 2020 geheiratet. Ihre Hochzeit wurde damals sogar im Rahmen einer Fernsehsendung gefeiert.
Ob sie ihren neuen Partner bald auch abseits der Bühne vorstellen wird, bleibt abzuwarten. Einen besonders romantischen Start in die gemeinsame Öffentlichkeit hat sie jedenfalls bereits hingelegt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.