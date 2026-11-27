Freitag um 14 Uhr wurde offiziell „Podo on Ice“ in Podersdorf direkt beim Restaurant Sunbay eröffnet. 800 Quadratmeter Eisspaß stehen bis Ende Februar auf dem Programm.
Die Kulisse hätte nicht schöner sein können: Schnee so weit das Auge reichte, dazu Weihnachtsmusik und eine spiegelglatte Eisfläche für die Schlittschuhfahrer der Region – und die, die es noch werden wollen. So präsentierte sich „Podo on Ice“ am Freitag, dem Eröffnungstag. Von 27. November bis 28. Februar 2027 kann man im Strandbad von Podersdorf seine Runden drehen. Mit Eisgarantie – auch bei Plusgraden.
Im Vorjahr investierte man in der Tourismusgemeinde zum ersten Mal in eine Kunsteisfläche. 600 m² waren es 2025. 200 m² sind heuer noch dazu gekommen, plus 60 Meter Skateway. Rund 10.000 Leute waren im Vorjahr auf dem Podersdorfer Kunsteis. Heuer will man natürlich noch eins draufsetzen.
Termine und Service
Eigene „Schleifeisl“ braucht man übrigens auch nicht, die kann man sich direkt vor Ort ausleihen. Und so, wie es im Moment aussieht, wird auch die Natureisfläche wieder etwas, denn der Neusiedler See ist schon leicht „angefroren“. Nachdem er derzeit nicht sehr tief ist, werden die anhaltenden Minusgrade wohl auch am See das Eislaufen ermöglichen. Trotzdem ist immer Vorsicht geboten! Außer, man weicht aufs Kunsteis aus. Einfach ausprobieren! Es lohnt sich.
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