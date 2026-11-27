Eigene „Schleifeisl“ braucht man übrigens auch nicht, die kann man sich direkt vor Ort ausleihen. Und so, wie es im Moment aussieht, wird auch die Natureisfläche wieder etwas, denn der Neusiedler See ist schon leicht „angefroren“. Nachdem er derzeit nicht sehr tief ist, werden die anhaltenden Minusgrade wohl auch am See das Eislaufen ermöglichen. Trotzdem ist immer Vorsicht geboten! Außer, man weicht aufs Kunsteis aus. Einfach ausprobieren! Es lohnt sich.