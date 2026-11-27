Stefan Rettenegger hat am Freitag beim Saisonauftakt der Nordischen Kombinierer in Ruka im Kompaktbewerb den fünften Rang belegt. Weltcup-Titelverteidiger Johannes Lamparter kam rund vier Monate nach seinem Knöchelbruch an die siebente Stelle.
Die Norweger feierten angeführt von Einar Luraas Oftebro einen Dreifachsieg, Vierter wurde der Deutsche Vinzenz Geiger. Der nach dem Springen noch zweitplatzierte Thomas Rettenegger fiel im 7,5-km-Langlauf auf den 15 Endrang zurück.
Stefan Rettenegger kam in der Schlussphase im Kampf um die Podestplätze in der Spitzengruppe nicht mehr mit den Schnellsten mit. „Die anderen waren heute einfach zu stark für mich, aber das Gesamtding passt. Natürlich wäre ein Podium das Ziel, das war aber nicht drinnen“, sagte Rettenegger.
ÖSV-Star mit vielversprechendem Einstand
Lamparter war erleichtert, gleich beim ersten Wettkampf wieder vorne mitgemischt zu haben. „Ich bin echt sehr zufrieden mit meinem Einstieg. Ich habe in beiden Disziplinen einen guten Job gemacht. Es ist alles fast nach Wunsch verlaufen“, sagte Lamparter am Schauplatz seiner ersten beiden Siege der vergangenen Saison. Der Olympiazweite hatte Anfang August bei einem Sprungtrainingssturz einen Knöchelbruch samt Bänderriss erlitten. Die Blessuren hätten ihn im Wettkampf nicht mehr behindert. „Der Körper hält, es tut nirgends weh“, meinte Lamparter.
Die zwei Monate Trainingszwangspause seien aber natürlich noch spürbar, er wolle so schnell wie möglich zur Topform zurückfinden. Der Auftakt sei vielversprechend. „Das Selbstvertrauen kommt langsam wieder.“ Am Wochenende folgen in Finnland noch zwei weitere Bewerbe. Die Frauen starten erst nächste Woche in Lillehammer in den WM-Winter.
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