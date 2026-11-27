ÖSV-Star mit vielversprechendem Einstand

Lamparter war erleichtert, gleich beim ersten Wettkampf wieder vorne mitgemischt zu haben. „Ich bin echt sehr zufrieden mit meinem Einstieg. Ich habe in beiden Disziplinen einen guten Job gemacht. Es ist alles fast nach Wunsch verlaufen“, sagte Lamparter am Schauplatz seiner ersten beiden Siege der vergangenen Saison. Der Olympiazweite hatte Anfang August bei einem Sprungtrainingssturz einen Knöchelbruch samt Bänderriss erlitten. Die Blessuren hätten ihn im Wettkampf nicht mehr behindert. „Der Körper hält, es tut nirgends weh“, meinte Lamparter.