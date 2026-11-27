Hunderte Verkehrsunfälle in Tschechien

In Tschechien haben sich nach einem plötzlichen Wintereinbruch am Donnerstag und Freitag gar Hunderte Verkehrsunfälle ereignet. Zudem blieben Lastwägen stecken und Bäume stürzten um. Auf den Autobahnen und Staatsstraßen waren die Streu- und Räumfahrzeuge im Dauereinsatz. Am internationalen Vaclav-Havel-Flughafen in Prag kam es wegen des starken Schneefalls zu Verspätungen. Ungefähr 26.000 Haushalte waren in der Hauptstadt vorübergehend ohne Heizung und warmes Wasser, verantwortlich war ein Defekt an einer Fernwärmeleitung.