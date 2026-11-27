Winterliche Straßen
Massenkarambolage mit 37 Fahrzeugen in der Schweiz
Freitagfrüh hat sich in der Schweiz eine Massenkarambolage mit 37 Fahrzeugen ereignet. Dabei wurden zehn Menschen verletzt, sechs davon leicht und vier mittelschwer, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich sagte. Die winterlichen Straßenverhältnisse dürften eine Rolle gespielt haben.
Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Gegen 5.45 Uhr ereigneten sich am Freitag auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung St. Gallen zwischen Effretikon und Winterthur mehrere Kollisionen. Insgesamt waren 23 Autos, acht Lastwagen und sechs Lieferwagen involviert. Die meisten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Die Einsatzkräfte begleiteten die unverletzten Personen zu einem Rastplatz, wo sie sich in der Wärme erholen und befragt werden konnten. Zehn Menschen wurden verletzt, niemand davon schwer. Laut der Kantonspolizei blieb die Autobahn mehrere Stunden gesperrt. Verkehrsumleitungen wurden eingerichtet.
Hier sehen Sie ein Bild von dem Unfall:
Hunderte Verkehrsunfälle in Tschechien
In Tschechien haben sich nach einem plötzlichen Wintereinbruch am Donnerstag und Freitag gar Hunderte Verkehrsunfälle ereignet. Zudem blieben Lastwägen stecken und Bäume stürzten um. Auf den Autobahnen und Staatsstraßen waren die Streu- und Räumfahrzeuge im Dauereinsatz. Am internationalen Vaclav-Havel-Flughafen in Prag kam es wegen des starken Schneefalls zu Verspätungen. Ungefähr 26.000 Haushalte waren in der Hauptstadt vorübergehend ohne Heizung und warmes Wasser, verantwortlich war ein Defekt an einer Fernwärmeleitung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.