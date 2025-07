Persmanhof-Causa für Stocker „untersuchenswert“

Der Polizeieinsatz am Peršmanhof überschattet den Kärnten-Besuch von Bundeskanzler Christian Stocker, der eigentlich die neue Reformpartnerschaft zwischen Bund, Länder und Gemeinden präsentieren wollte. Am Nachmittag wurden die Vorfälle an der NS-Opfer-Gedenkstätte in einem Runden Tisch aufgearbeitet.