Lange galt Gebärmutterhalskrebs als eine der großen Gesundheitsgefahren für Frauen. Doch eine Langzeitauswertung aus Deutschland liefert nun erfreuliche Zahlen: Bei jungen Frauen, die zu den ersten von der HPV-Impfung erfassten Jahrgängen gehören, ist die Zahl der Erkrankungen im Vergleich zu den vorherigen Jahrgängen nahezu halbiert. Auch ein Zusammenhang mit der Impfquote in den einzelnen Bundesländern zeigt sich.