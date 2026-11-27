Lange galt Gebärmutterhalskrebs als eine der großen Gesundheitsgefahren für Frauen. Doch eine Langzeitauswertung aus Deutschland liefert nun erfreuliche Zahlen: Bei jungen Frauen, die zu den ersten von der HPV-Impfung erfassten Jahrgängen gehören, ist die Zahl der Erkrankungen im Vergleich zu den vorherigen Jahrgängen nahezu halbiert. Auch ein Zusammenhang mit der Impfquote in den einzelnen Bundesländern zeigt sich.
Wie die deutsche Gesundheitskasse AOK am Freitag in Berlin mitteilte, erkrankten unter den Geburtsjahrgängen 1992 bis 1994 bis zum Alter von 31 Jahren 25,4 von 100.000 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. Diese Jahrgänge gehörten zu den ersten, die von der 2007 eingeführten HPV-Impfung als Kassenleistung profitieren konnten.
Bei den drei davorliegenden Geburtsjahrgängen von 1987 bis 1989 lag die Zahl der Neuerkrankungen hingegen bei 52,8 Fällen je 100.000 Frauen. Damit war sie in dieser Gruppe mehr als doppelt so hoch.
Höhere Impfquote, stärkerer Rückgang
Die Auswertung zeigt auch regionale Unterschiede. In den fünf deutschen Bundesländern mit den höchsten HPV-Impfraten ging die Zahl der Neuerkrankungen im Beobachtungszeitraum um 54 Prozent zurück. In den vier Ländern mit den niedrigsten Impfraten betrug der Rückgang hingegen 42 Prozent.
HPV steht für Humane Papillomaviren. Die Erreger können Krebsvorstufen und verschiedene Krebsarten verursachen. Dazu zählen neben Gebärmutterhalskrebs auch Tumore an Scheide, Vulva, Penis und Anus sowie Krebsformen im Bereich des Rachens und des Kehlkopfes. Die Impfung schützt außerdem vor Genitalwarzen.
Impfung in Österreich bis 21 gratis
Auch in Österreich wird die HPV-Impfung für Mädchen und Frauen sowie Burschen und Männer empfohlen. Der beste Zeitpunkt dafür ist ab dem neunten Geburtstag. Seit 2014 gibt es die Impfung hierzulande kostenlos. Derzeit gilt das Angebot für alle Personen vom neunten bis zum 21. Geburtstag.
Vorgesehen sind zwei Teilimpfungen, ab dem 30. Geburtstag drei. Eine Ansteckung mit HPV ist weit verbreitet: Viele Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mindestens einmal – unabhängig vom Geschlecht.
Weitere Informationen zur HPV-Impfung gibt es unter impfen.gv.at.
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